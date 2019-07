🔥 Soldes Cdiscount : Tablette convertible Microsoft Go + étui à 299€ au lieu de 399€

Microsoft surface go !

Une tablette / ordinateur pas chère

Retrouvez tous les bons plans Cdiscount pour lesCommençons avec quelques modalités utiles à savoir. Déjà, même si vous l'avez sans doute deviné, ce produit est commercialisé par Cdiscount. Le site bordelais spécialisé dans la vente en ligne propose la livraison gratuite à votre domicile mais aussi le paiement en quatre fois. Avec cette méthode, vous débourserez chaque mois 76,79€. Notez bien que. Un essai gratuit est à votre disposition et la première année vous coûtera 29€. Ce service met à votre disposition des avantages comme la livraison en un jour ouvré.À présent, passons aux caractéristiques de cette tablette . Elle possède un écran avec une diagonale de 10 pouces et une définition atteignant 1800 x 1200 pixels. Un processeur graphique Intel HD Graphics 615 est de la partie, tout comme 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go via un SSD intégré. Pour ce qui est du système d'exploitation, il s'agit de Windows 10 en mode S. La batterie peut tenir pendant environ 9 heures avec une charge pleine.Cette Surface abordable peut donc être utilisée comme une tablette ou un ordinateur grâce à son clavier (vendu séparément pour un peu moins d'une centaine d'euros). Vous pourrez aussi trimballer cet appareil convertible n'importe où avec vous grâce à son design ultra portable. Une version d'essai à Office valable pendant 30 jours est incluse. Enfin, un étui est également de la partie afin de protéger au mieux votreBref, ce modèle brille avant tout pour son aspect nomade optimal, ses finitions de qualité et son écran impeccable. Sur le plan des performances, la tablette tient la route sans pour autant casser la baraque. C'est aussi pour cela que son tarif est si avantageux. Vous devrez aussi acheter des accessoires à part (clavier, stylet...) si vous voulez bénéficier d'une expérience encore plus ergonomique. Cetteest une valeur sûre, surtout à ce prix là !