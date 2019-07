🔥 Soldes Cdiscount : Smart TV 4K Samsung Qled 49" en promotion

Une Smart TV 4k en promo chez Cdiscount

Un très bon rapport qualité / prix

Retrouvez tous les bons plans Cdiscount pour lesMaintenant que les téléviseurs sont de plus en plus abordables, vous pouvez vous emparer d'un modèle performant sans vider votre compte en banque. De plus, Cdiscount vous aidera à maîtriser votre budget en vous offrant la possibilité de payer en quatre fois, soit 179,18€ par mensualité (dont 16€ de frais). Vous pouvez aussi opter pour une location à 19,99€/mois. Vous devrez débourser 89€ pour la première échéance puis le tarif mensuel entrera en vigueur sur 47 mois. Une assurance tous risques est incluse avec cette méthode de paiement. Ajoutez à cela une garantie valable pendant deux ans.Maintenant que vous savez tout sur les différentes modalités, il est temps de passer aux caractéristiques de ce téléviseur fabriqué par Samsung. Cet exemplaire arbore un écran 49 pouces (soit 123 centimètres) avec une résolution 4K UHD et compatible HDR 1000. La technologie d'amélioration du mouvement 2600 Picture Quality Index répond à l'appel et d'autres fonctionnalités pour vous offrir la meilleure image possible sont également comprises.Ce téléviseur embarque aussi quatre ports HDMI, deux USB, une sortie réseau et une sortie audio numérique (optique). Deux haut-parleurs et un caisson de basses sont intégrés. Puisqu'il s'agit d'une smart TV, vous devrez passer par le Wifi ou en filaire pour la connecter à internet. Vous pourrez alors utiliser des applications comme YouTube, Netflix et bien autres (attention car un abonnement supplémentaire peut être requis). Cet exemplaire consomme 132 kWh par an, ce qui correspond à une classe énergétique B.Le rapport qualité / prix de cette TV Samsung est bien présent. Vous aurez accès à de nombreuses fonctionnalités qui vous offriront une qualité d'image impeccable. Aussi, vous ne serez jamais à court de contenu à regarder puisque vous pourrez vous rendre sur internet. En gros, nous vous conseillons vivement cet achat. Faites vite car la promotion ne restera pas longtemps en ligne.