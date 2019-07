🔥 BforBank Days : l'offre "150€ offerts" se termine ce soir à minuit

150€ offerts jusqu'à minuit pour les BforBank Days

Comment profiter de l'offre BforBank ?

BforBank fait régulièrement des offres promotionnelles pour souhaiter la bienvenue à ses nouveaux clients, mais celle opérée pendant lesse distingue par un montant particulièrement élevé, pas de moins de 150€. Cela reste bien entendu une offre commerciale, alors pour en bénéficier, il faut souscrire des services bancaires chez l'organisme. Mais si vous aviez comme projet de passer le cap et de tester une banque en ligne, cette offre tombe réellement à pic.Pour recevoir la totalité de la somme de bienvenue, vous devez ouvrir deux comptes : un compte courant et une épargne. Le premier vous donne droit à 80€, versés une quinzaine de jours après une première utilisation de votre carte bancaire. L'activation de votre carte doit se faire dès le premier mois. L'avantage, c'est que vous pouvez bénéficier de ce versement même si vous n'effectuez pas la deuxième opération. Cependant, si vous souhaitez profiter des 70€ restants, vous devez ouvrir votre second compte, une épargne, et cela simultanément.Vous devrez donc forcément ouvrir deux comptes aujourd'hui,, qui est le dernier jour de l'offre BforBank Days, pour profiter de la somme de 150€ dans son intégralité. La prime de 70€ vous sera versée sous un mois après l'activation compte. Celle-ci est effective suite à un versement initiale de votre part d'un montant minimum de 100€. Par ailleurs, vous devez rester client de BforBank et garder vos deux comptes ouverts pendant un an. Avant de vous engager, pensez à bien relire les conditions sur le site de la banque en ligne.L'organisme ne vous transfert pas 150€ sans contrepartie, et c'est plutôt rassurant. L'inverse donnerait lieu de s'inquiéter. L'offre du BforBank Days est un coup de pouce très appréciable pour tous ceux qui songeaient à quitter leur banque pour passer sur une gestion exclusivement en ligne de leurs comptes.