🔥 Soldes Amazon : Apple Airpods dernière génération à 194,99€ au lieu de 229€

Apple Airpods 2

Des AirPods pour tous sur Amazon

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesSortis fin mars 2019, lessont de véritables petites perles en terme de technologie, en plus d'être d'un design chic et épuré. Ils réagissent au son de votre voix pour exécuter toutes vos requêtes. Prononcez simplement « Dis Siri » et vous pourrez changer votre musique, augmenter le volume de vos écouteurs ou prendre des appels. Si vous préférez passez au morceau suivant manuellement, faites simplement un double toucher sur vos AirPods. Nul besoin de patienter de longues minutes quand vous recevrez ces écouteurs bluetooth haut de gamme, ils se connectent automatiquement à vos appareils Apple et se configurent en un seul geste.Les AirPods dernière génération de la marque à la pomme bénéficient de 5 heures d'autonomie si vous écoutez de la musique, 3 heures pour une communication téléphonique. Leur élégant étui se transforme en boîte de recharge rapide qui permet une utilisation pendant une journée entière (24h). Le boîtier se recharge avec le connecteur Lightning ou fonctionne sans fil si vous disposez d'une station compatible Qi.Avec une si belle offre, lessont malheureusement victimes de leur succès ! Vous ne pourrez pas vous les procurer dans l'immédiat, mais vous pouvez tout de même les commander. Ils vous seront ainsi réservés à ce prix et vous serez informé dès que vos précieux seront de retour dans les locaux d'Amazon, prêts pour être expédiés jusqu'à chez vous. Votre paiement s'effectuera au moment de l'expédition des écouteurs Apple, pas avant.Si vous devez patienter un peu avant de recevoir vos superbes AirPods dernière génération, l'attente sera vite oubliée une fois que vous les aurez dans les mains (et dans les oreilles).