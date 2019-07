🔥 Soldes Amazon : SSD Crucial BX500 480 Go à 45€ au lieu de 77€

SSD Crucial BX500

Une rapidité renforcée

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesSi vous ne savez plus quoi faire pour réveiller les performances de votre PC, vous pouvez essayer de lui offrir un SSD . Le dynamiqueest parfait pour redonner la pêche à votre appareil et augmenter ses capacités de stockage sans vider portefeuille. Ces 480 Go sont amplement suffisants pour un usage standard, ce qui vous permet d'éviter des dépenses inutiles. L'appareil de 2,5 pouces possède une interface SATA 6.0 Gb/s. Solide et fiable, vous pourrez faire marcher la garantie pendant 3 ans pour ce SSD Crucial.Le petit disque interne permet un démarrage version grande vitesse et un meilleur tonus général pour votre PC. Il propose une vitesse de lecture séquentielle allant jusqu'à 540 Mo/s pour une vitesse d'écriture de 500 Mo/s. Le temps de téléchargement et d'ouverture des fichiers sera ainsi significativement réduit. Le SSD de chez Crucial se targue en effet d'être 300% plus vif qu'un disque dur ordinaire. Le SSD boostera également l'autonomie de votre batterie grâce à un meilleur traitement énergétique.Vous pouvez bénéficier de la livraison gratuite pour cet article sur le site d'Amazon. Pensez à bien lire les conditions de paiement et à consulter les délais de livraison pour cet achat comme pour toutes vos commandes.Pour avoir un PC bien reposé et en forme à la rentrée, acheter un SSD peut être une bonne option. En choisissant le Crucial BX500 de 480 Go vous ferez un investissement sûr et économique.