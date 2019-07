🔥 Soldes Cdiscount : Enceinte Ultimate Ears Boom 2 Custom Vinyl à 94€ au lieu de 124€

Ultimate Ears à moins de 100 euros

Ultimate Ears UE Boom 2 Custom Vinyl

Retrouvez tous les bons plans Cdiscount pour lesVendue en temps normal à partir de 124 euros sur d'autres sites marchands, l'enceinte Ultimate Ears Boom 2 Custom Vinyl est à 99 euros sur Cdiscount. Les adhérents du programme Cdiscount à volonté ont la possibilité d'obtenir une remise de 5% avec le coupon VIPCDAV. Ce dernier est à saisir après avoir ajouté l'article au panier. Le prix de l'enceinte descend alors à 94€.En ce qui concerne la livraison, celle-ci est gratuite à domicile et en point relais.L'enceinte nomadevous suit partout pendant vos déplacement, vos soirées entre amis ou tout simplement lorsque vous écoutez votre musique chez vous. Sans fil et compatible Bluetooth (portée jusqu'à 30 mètres), vous diffusez vos morceaux préférés depuis tout appareil compatible (smartphone, tablette...).Grâce à son micro intégré, elle vous permettra de prendre vos appels tout en gardant vos mains libres. Ayant la norme IPX7, l'enceinte est étanche et peut être immergée jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes. Avec sa batterie lithium-ion rechargeable, l'appareil vous offre une autonomie maximale de 15 heures en continu pour profiter pleinement de votre musique sans recharger l'enceinte.