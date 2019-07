🔥 Soldes Cdiscount : Smartphone Samsung Galaxy Note 9 128 Go en promo

Une remise immédiate de 50 euros

Galaxy Note 9 de Samsung : ses caractéristiques principales

C'est donc sur Cdiscount qu'il faudra se tourner pour acquérir le Samsung Galaxy Note 9 dans sa version 128 Go. Vendu en temps normal à 599€, le smartphone voit son prix baisser à 549€ ; soit une remise immédiate de 50 euros. Au vu du tarif élevé pour le produit, le site marchand propose à ses membres de payer le téléphone en 4 mensualités de 140,53 euros. La livraison du smartphone est gratuite si ce dernier est retiré en point relais.Le Samsung Galaxy Note 9, proposé en plusieurs coloris dont le noir, dispose d'un écran Super AMOLED de 6,4 pouces (définition de 2960 x 1440 pixels), d'un processeur Exynos 9810 à 2,7 GHz, de 6 Go de mémoire vive et d'un espace de stockage de 128 Go ; le tout tournant sous Android Oréo. L'appareil photo dorsal embarque un double capteur de 12 MP et le capteur frontal pointe à 8 MP. Le téléphone peut enregistrer les vidéos en 4K et possède un port USB Type-C.Enfin, le Galaxy Note 9 est équipé d'une batterie de 4000 mAh.