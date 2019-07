🔥 Soldes : écouteurs Bluetooth Sport Aukey en promotion chez Amazon

Lors du Abu Dhabi Climate Meeting se tenant le 30 juin dernier au Palais des Émirats, plus de 1 000 délégués politiques, experts en énergie et chefs d’entreprise se sont réunis pour assister à une conférence sur le changement climatique aux Émirats Arabes Unis. Parmi eux, Thani Al Zeyoudi, ministre du changement climatique et de l'Environnement, a annoncé la mise en service de la centrale solaire Noor Abu Dhabi et ouvre déjà les appels d’offres pour la construction d’une centrale encore plus imposante.