🔥 Soldes Amazon : Casque bluetooth Sony WH-1000XM3 noir à 244€ au lieu de 380€

Soldes Amazon

Sony WH-1000XM3

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesNous allons donc chez Amazon pour profiter de cette excellente affaire. Rassurez-vous, si le prix affiché sur la page du casque bluetooth est de 298€, il passera bien aux 244€ annoncés précédemment une fois placé dans votre panier. Vous n'aurez aucun code à utiliser pour activer cette réduction qui s'appliquera automatiquement. Bien évidemment, vous pourrez ensuite payer en quatre fois pour un maximum de flexibilité.Ceest certifié par Amazon ce qui vous permettra de le contrôler directement avec votre voix en passant par Alexa. En plus de cela, il embarque la technologie de réduction de bruit afin de vous offrir une qualité audio optimale même dans les environnements les plus bruyants. De plus, la fonction Quick Attention réduira instantanément le volume si vous devez suivre une conversation.Le casque peut se connecter à n'importe quel appareil (smartphone, tablette...) via le Bluetooth et profite d'une grosse autonomie de 30 heures (avec la réduction de bruit activée). Vous pourrez aussi compter sur la charge rapide qui vous offrira environ 8 heures d'écoute après seulement 15 minutes de recharge.Ainsi, nous pouvons dire que ceest un modèle haut de gamme qui convient à n'importe quel usage en offrant un son puissant et une immersion parfaite.