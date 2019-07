🔥 Soldes : les forfaits mobile 4G en promo chez Free, RED by SFR, B&You et Sosh

Les forfaits mobile sans engagement en promo

À lire aussi : Forfait mobile, notre comparatif

Soldes : 4 forfaits mobiles sans engagement en promotion

Forfait RED by SFR 40 Go à 10€/mois

Forfait mobile Free 50 Go à 8,99€/mois

Forfait mobile Sosh : 20 Go pour 9,99€/mois

Forfait mobile B&You 40 Go à 9,99€/mois

Comme d'habitude, nous allons nous concentrer sur les quatre acteurs majeurs du marché de la téléphonie mobile : Free Mobile B&You et Sosh . Tous proposent des tarifs très raisonnables qui ne dépassent pas la dizaine d'euros par mois. Les offres qui vont suivre ont quelques similitudes que nous allons vous transmettre dans le paragraphe ci-dessous. Ensuite, nous détaillerons chaque abonnement afin de vous aider à vous y retrouver.Dans un premier temps, sachez que ces forfaits sont sans engagement. Donc, si vous trouvez mieux ailleurs ou que vous ne voulez pas subir l'augmentation des tarifs au bout de douze mois, vous serez libre de partir sans frais supplémentaires. Enfin, vous devrez vous acquitter de 10€ au moment de la souscription afin d'obtenir votre nouvelle carte SIM. Voilà pour les modalités ! À présent, entrons dans le vif du sujet.Ouvrons le bal avec le. Il vous donne accès à 40 Go d'internet en France qui sont rechargeables quatre fois (une recharge équivaut à 100 Mo pour 2€ supplémentaires).Les appels sont illimités vers les mobiles et les fixes de France métropolitaine et des DOM. Chaque appel est limité à une durée de 3 heures et vous pouvez contacter jusqu'à 200 destinataires par mois.Les SMS / MMS sont aussi illimités vers tous les opérateurs en métropole. Enfin, depuis l'Europe et les DOM, tous les éléments mentionnés ci-dessus sont sans limite, sauf internet puisque 4 Go en plus sont à votre disposition dans ces zones.Continuons avec ce. Au bout d'un an, le tarif passera à 19,99€ mensuels. Les appels sont toujours illimités vers les mobiles et les fixes en France métropolitaine et dans les DOM (hors Mayotte).Les SMS ont droit au même traitement de faveur et les MMS se contentent d'être illimités au sein de l'Hexagone. Bien entendu, 50 Go d'internet sont accessibles chaque mois et 4 Go supplémentaires vous sont crédités en Europe & DOM. Dans ces destinations, les appels ainsi que les SMS / MMS sont illimités.Nous sommes à mi-chemin avec le. Après un an, il vous coûtera 19,99€. Les appels et SMS / MMS sont illimités vers la France métropolitaine et 20 Go d'internet sont de la partie. Depuis la métropole et l'international, les SMS sont illimités vers l'Europe, Suisse, Andorre et DOM. Quand vous vous rendez dans ces zones, les appels et SMS / MMS sont illimités vers ces mêmes destinations ainsi que la France.Enfin, terminons sur le. Lorsque vous êtes en France métropolitaine, les appels / SMS sont illimités vers la métropole et les DOM. De leur côté, les MMS le sont seulement vers l'Hexagone. Depuis l'Europe et les DOM, ces élément sont illimités vers ces destinations ainsi que la France. Pour finir, 40 Go d'internet sont accessibles et 4 Go de plus vous épaulent à l'étranger.Nous vous souhaitons une excellent week-end sur Clubic.