🔥 Soldes : Google Pixel 3A 64 Go noir au meilleur prix

Où acheter le Google Pixel 3A au meilleur prix ?

À lire aussi : Smartphones, notre comparatif

Google Pixel 3A en soldes

C'est donc sur le site de Boulanger qu'il faudra se rendre pour acheter le Google Pixel 3A au meilleur prix. Le smartphone est proposé actuellement au prix de 399€. L'enseigne française propose la livraison gratuite du produit à domicile ou en magasin. Il est garanti 2 ans et vous disposez de 15 jours pour changer d'avis. Enfin, sachez que Boulanger offre la possibilité de reprendre votre ancien appareil. Retrouvez notre test complet du Google Pixel 3a et découvrez pourquoi on lui a donné 4/5 en cliquant ici Passons désormais aux caractéristiques principales du smartphone. Le Google Pixel 3A Simplement noir est notamment équipé d'un écran AMOLED de 5,6 pouces (soit une diagonale de 14,2 cm), d'un processeur Qualcomm SnapdragonTM 670, d'une batterie de 3000mAh, de 4 Go de RAM, de 64 Go d'espace de stockage, du système d'exploitation Android 9.0 Pie, d'un appareil photo numérique de 12 MP, d'un lecteur d'empreintes digitales et d'un port USB Type-C.Enfin, le téléphone est livré avec un chargeur/secteur USB, un câble USB Type-C, un kit mains-libres et un outil d'éjection de carte SIM.