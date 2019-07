🔥 Soldes Darty : Ecran HP 27" FHD incurvé Freesync à 149€ au lieu de 299€

Moins de 150 euros pour un écran PC incurvé de 27 pouces

Le HP Z4N74AA : ses caractéristiques

C'est donc sur le site en ligne de Darty qu'il faudra se rendre pour acquérir l'écran PC HP Z4N74AA incurvé de 27 pouces. Vendu en temps normal à 299 euros sur le site du constructeur, l'écran voit son prix chuter à 149 euros ; ce qui fait une belle économie réalisée de 150 euros. Les frais de livraison sont offerts pour un retrait à domicile ou en magasin Darty. Le produit est garanti 2 ans et vous disposez de 15 jours pour changer d'avis.Après avoir évoqué l'offre promotionnelle, passons aux caractéristiques de l'écran. Comme mentionné ci-avant, il s'agit d'un écran de 27 pouces. Ce dernier offre une résolution de 1920 x 1080 à 60 Hz. Le temps de réponse du rafraîchissement est de 5 ms. Il dispose d'un port HDMI et d'un DisplayPort. Concernant les fonctions d'affichage, vous trouverez notamment : la sélection de la langue, les rétroéclairages LED, les commandes à l'écran, le Plug and Play et l'AMD FreeSync.Enfin, l'écran est fourni avec 1 cordon d'alimentation secteur, 1 câble HDMI, 1 adaptateur pour montage VESA, 1 CD (comprenant le guide de l'utilisateur, la garantie et les pilotes).