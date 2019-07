🔥 Soldes Fnac : nouvelle promo Xiaomi Redmi Note 7 64Go

30% de remise immédiate sur le Redmi Note 7

Redmi Note 7 : ses caractéristiques principales

C'est donc sur le site de la Fnac que le Redmi Note 7 bénéficie d'une remise immédiate de 30%. Affiché en temps normal à près de 239 euros, le smartphone voit son prix baisser à 166,99 euros ; soit une économie réalisée de 72 euros.L'offre promotionnelle est valable jusqu'au 26 août 2019 inclus, dans la limite des stocks disponibles. La livraison du produit est gratuite.Après avoir évoqué l'offre proposée par la Fnac, faisons un focus sur les caractéristiques principales de l'appareil. Le Xiaomi Redmi Note 7 dispose d'un écran FHD+ de 6,3 pouces (résolution 2340 × 1080), d'un processeur Qualcomm Snapdragon 660, de 4 Go de RAM, de 64 Go d'espace de stockage, du système d'exploitation MIUI 10 (basé sur Android 9), d'une caméra frontale de 13 MP et d'une batterie de 4 000 mAh (avec prise en charge du protocole Quick Charge).D'un poids de 186 grammes, le smartphone est fourni avec un étui, un adaptateur secteur et un câble USB type-C.