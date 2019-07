🔥 Soldes : Xiaomi Redmi Note 7 de nouveau en promotion chez Cdiscount !

Le Xiaomi Redmi note 7 en promotion chez Cdiscount

Un smartphone abordable et performant

Il n'est jamais trop tard pour attraper une bonne affaire en plein vol... surtout durant les soldes d'été ! Si vous aviez raté la dernière promotion en date du, alors vous pouvez être soulagé car le smartphone est de retour ! Vous pouvez l'obtenir dès maintenant pour seulement 153,99€.Retrouvez tous les bons plans Cdiscount pour lesC'est une fois de plus le grand Cdiscount qui est à l'origine de cette réduction. Même si nous avons l'habitude de le voir traîner dans notre rubrique consacrée aux bons plans, nous allons rappeler les caractéristiques techniques du. Précisons que vous pourrez décider de payer en quatre fois, soit 39,38€ au moment de l'achat puis 39€ par mois. La facture sera presque indolore avec un tarif aussi bas.Le Xiaomi Redmi Note 7 est composé d'un écran 6,3 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels. Il est équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 660, de 4 Go de RAM et d'un espace de stockage de 32 Go. Pour ce qui est de la partie photo, un capteur 48 mégapixels est placé à l'arrière du mobile et un de 13 mégapixels est positionné en frontal. Pour ce qui est de l'autonomie, comptez deux jours et demi avant de terrasser la batterie. Une prise jack 3,5 mm est aussi de la partie.Le rapport qualité/prix duest absolument imbattable. Malgré son petit prix, il offre des performances honorables, une bonne qualité photo et une autonomie monstrueuse. Une valeur sûre !