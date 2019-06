🔥 Soldes Fnac : 6 bons plans high-tech immanquables

6 bons plans high-tech à prix cassé à la Fnac

Plein les yeux et les oreilles !

Retrouvez tous les bons plans Fnac pour lesPour les soldes, la Fnac met les petits plats dans les grands avec des promotions à la pelle. Afin de vous simplifier la tâche, nous avons regroupé les meilleurs bons plans dans cette sélection thématique. Vous y trouverezà prix imbattable.On rentre d'ailleurs dans le vif du sujet immédiatement avec notre premier bon plan. Il s'agit ni plus, ni moins que du célèbre. Taillé pour la productivité, ce PC portable a acquis un succès phénoménal grâce à son superbe écran Retina IPS de 12” au rendu magnifique.Bien entendu, les performances sont au rendez-vous grâce à MacOS qui est optimisé aux petits oignons pour le processeur Intel Core i5 et 8 Go de RAM. N'oublions pas le SSD de 512 Go qui assure lui aussi une vitesse d'exécution optimale. Tout ça pourau lieu de 1799€ !On passe maintenant du côté des smartphones avec un modèle à tout petit prix. Affiché àau lieu de 229€, levous tend les bras si vous avez un budget serré. D'une taille d'écran de 6.26”, il fonctionne avec la surcouche MIUI, encensée par la critique. Bien entendu, c'est Android qui est à la barre comme système d'exploitation.Ce smartphone low-cost sera idéal pour naviguer sur internet, regarder des vidéo. Il peut même servir à jouer avec son Soc Qualcomm Snapdragon 660 épaulé par 4 Go de RAM. Mais ce qu'on apprécie avant tout chez lui, c'est son autonomie monstrueuse procurée par la batterie de 3350 mAh. Si la photo n'est pas son fort, il s'en sort tout de même bien en plein jour avec son APN arrière de 12+5 MP. En gros, il vaut largement son prix !Face au Xiaomi, nous trouvons le. Légèrement plus cher -- il est aussi un peu mieux équipé. L'écran de 6.21” arbore ainsi une encoche moins voyante. La qualité d'affichage est toujours au rendez-vous grâce à la dalle IPS d'excellente facture. Face à la surcouche MIUI, on trouve EMUI. Le style est différent, mais l'efficacité est clairement au rendez-vous.Grâce au SoC Kirin 710 et ses 3 Go de RAM, Android tournera sans coup férir. Bien entendu, évitez les jeux trop gourmands, mais pour le reste vous pouvez foncer, le smartphone chinois tiendra la route sans souci. Sa batterie de 3400 mAh très endurante vous permettra d'ailleurs d'en profiter longtemps. On soulignera la partie photo de bonne qualité grâce aux capteurs de 13+2 MP au dos. Un excellent choix à moins de 200€ !Amateurs de bon son, voici un casque Bluetooth incontournable : le. De type circum-auriculaire, il est incroyablement confortable. Une fois lancée, la musique prend immédiatement une autre dimension grâce à la certification HiRes et au protocole LDAC.Mais ce qui différence ce casque des autres, c'est son annulation active des sons qui est tout simplement la meilleure du marché. Grâce à l'application connectée, il est même possible de régler le casque pour qu'il bloque les bruits plus ou moins selon la situation. Dans les transports, à la maison, il vous accompagnera durant plusieurs dizaines d'heures. Tout ça pourau lieu de 379€. Un must-have !Toujours dans l'audio, voici une enceinte pour le moins originale : la. Une enceinte qui peut... se déshabiller ! En effet, le revêtement en tissu est fixé avec une simple fermeture éclair. Une fois retiré, vous pouvez nettoyer les haut-parleurs en toute simplicité.Pour ce qui est de l'audio, la qualité est clairement au rendez-vous avec un son diffusé à 360°. Ce sont pas moins de deux tweeter de 1”, un haut-parleur de 4” et deux radiateurs passifs de 4” qui propulsent l'enceinte pour une puissance totale de 100W. Son prix passe àseulement contre 299€ en temps normal.Pour terminer cette sélection, nous allons nous attarder sur un moniteurqui nous vient de chez, dans la gamme ROG. D'une taille de 27”, il affiche une définition Full HD avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Son temps de réponse est de 1 ms, ce qui vous garantira une image optimale durant le jeu.Compatible FreeSync, ce moniteur Strix a de plus l'avantage d'être incurvé pour une immersion totale dans vos titres préférés. Avouez que pourau lieu de 499€, il serait dommage de passer à côté !Voilà qui clôture cette sélection. Nous espérons que vous y trouverez votre bonheur, n'hésitez pas à faire tourner cet article.