🔥 Soldes Cdiscount : les 5 bons plans du jour à ne pas manquer

Retrouvez tous les bons plans Cdiscount pour lesLes soldes battent leur plein avec des prix toujours plus bas. A cause de la canicule, les achats sur internet se multiplient. Les e-commerçants mettent donc les bouchées doubles pour se démarquer.est ainsi la boutique en ligne à visiter pour ne pas rater LA bonne affaire qui égaiera votre été. Le marchand français propose d'ailleurs tellement de bons plans que nous avons décidé de créer cette sélection thématique afin de regrouper les meilleurs. Vous y trouverez de tout :Bien entendu, nos bons plans unitaires Cdiscount restent disponibles sur le site, n'hésitez pas à y jeter un œil régulièrement pour ne pas rater les dernières baisses de prix en cours.On démarre cette sélection avec le téléviseur. Cette Smart TV à LED affiche une diagonale de 65” et une définition 4K UHD, soit 3840 x 2160 px. L'ensemble est compatible HDR10+ pour des images d'une beauté à couper le souffle. Cerise sur le gâteau, ce téléviseur est incurvé afin de vous plonger pleinement dans vos films et séries préférés.Soldé à 799.99€ sur Cdiscount, le moniteur 4K de Samsung bénéficie actuellement d'une ODR de 200€ . Le prix final revient donc àseulement !Continuons cette sélection du côté de la mobilité urbaine avec un très bon prix sur la. Cette dernière est affichée àau lieu de 399€ chez Cdiscount. On ne présente plus cette machine moderne et performante, son succès parle pour elle.Fonçant jusqu'à 25 km/h, elle est incroyablement endurante grâce à sa batterie de 280 Wh qui lui assure jusqu'à 30 km d'autonomie. C'est le double de la plupart de ses concurrentes. Ajoutez à ça un système de freinage avec antiblocage, une application connectée et un pliage en moins de trois secondes. Difficile de résister à ce petit bolide !Attention, voici une super affaire qui ne se présente pas tous les jours : leau lieu de 959€. Cet ancêtre du Galaxy S10+ utilise un superbe écran AMOLED QHD+ de 6.2” qui ravira vos rétines avec ses couleurs vives et ses noirs profonds. Tournant sous Android 9.0 grâce aux dernières mises à jour, ce smartphone est très puissant avec à son SoC Exynos 9810 et ses 6 Go de RAM.Mais c'est surtout sur la partie photo que le Galaxy S9+ a su se distinguer par rapport à ses concurrents grâce à une qualité rarement égalée. Ses capteurs arrière de 12MP produisent des clichés superbes. N'oublions pas non plus son autonomie conséquente apportée par la batterie de 3500 mAh. En gros, à ce prix, vous ne trouverez pas mieux !Vous n'aimez pas la corvée de ménage ? On a la solution pour vous : l'aspirateur-robot connecté. Petit, compact et discret, il sera l'ennemi ultime des poussières et autres saletés qui hantent votre domicile. Grâce à ses divers capteurs, l'engin est capable de s'orienter seul dans la maison durant 120 minutes environ.Ses diverses brosses viendront remplir son bac de 0.6 litres avant qu'il ne retourne seul à sa base pour une recharge complète. Difficile de faire plus pratique. Cet aspirateur-robot est à seulementpour les soldes Cdiscount.Nous arrivons au terme de cette sélection relativement épaisse. Notre dernier candidat aux soldes Cdiscount n'est autre qu'un vidéoprojecteur. Vendu àseulement, cet équipement vidéo fonctionne avec la technologie DLP en 720p. Compatible 3D, il peut redimensionner l'image en 1080p.La lampe émet une lumière très puissante de 800 lumens pour un taux de contraste dynamique de 100000:1. Le vidéoprojecteur Acer se pare des entrées nécessaires au branchements d'un boitier TV ou d'un smartphone. Les deux haut-parleurs de 3W chacun assurent la partie sonore en cas de besoin. En bref, c'est le compagnon idéal pour vos soirées d'été en famille ou entre amis !Voilà qui clôt cette sélection. Nous espérons que vous y trouverez votre bonheur. N'hésitez pas à visiter nos pages spéciales soldes, vous y trouverez de nombreux autres bons plans ainsi que des sélections tech en tous genres.