🔥 Soldes Amazon : les meilleures promos high-tech du moment !

Soldes : Amazon fait forte impression !

Les meilleurs promos high-tech avant de partir en vacances

Lessont l'occasion parfaite de renouveler votre smartphone ou votre ordinateur, mais également de faire l'acquisition d'accessoires que vous désirez depuis tellement de temps.n'a pas laissé passé cette occasion et vous propose des promotions en cascade sur toutes les marques et tous les produits qu'il possède en magasin.Pour vous mâcher le travail, et parce que nous sommes très sympas, nous vous proposons une sélection deafin de trouver le smartphone, l'ordinateur ou encore le casque audio qui vous accompagnera sur la plage, à la montage ou à l'étranger.Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesOn commence une fois n'est pas coutume par un ordinateur portable avec le. Il possède un écran de 15 pouces, un processeur Intel Pentium Silver 1,1 GHz de fréquence de base, et jusqu'à 2,7 GHz en vitesse de pointe ainsi que 4 Go de RAM.Ce modèle, petit mais costaud et à l'autonomie proche des 11 heures, vous accompagnera dans toutes vos escapades et vous offrira une puissance suffisante pour à la fois consulter le web mais également envoyer des documents ou des vidéos de vacances à vos proches.Un ordinateur est trop encombrant ? Pas de problème, on passe à une tablette avec l'. Cette 6ème génération, la dernière en date, est la quintessence du savoir-faire du constructeur en la matière avec seulement 6,1 mm d'épaisseur et 469 grammes sur la balance.Son écran tactile de 9,7 pouces est très réactif, il dispose d'une puce A10 Fusion parmi les plus rapides sur le marché des tablettes et vous aurez accès au plus d'1 million d'applications développées exclusivement pour l'iPad sur l'App Store, le magasin d'Apple.On reste chezmais cette fois avec l', le dernier smartphone sorti il y a quelques mois seulement. Disponible ici dans son coloris bleu, il intègre la dernière puce A12 Bionic et le capteur de reconnaissance faciale FaceID.Le téléphone est également équipé d'un capteur photo 12 mégapixels et d'une caméra frontale de 7 mégapixels qui permet d'appliquer un effet bokeh pour des portraits artistiques. La recharge sans fil vient compléter la fiche technique d'un smartphone polyvalent et simple à utiliser au quotidien.Pour écouter un peu de musique entre deux visites, quoi de mieux qu'une paire de, les écouteurs sans fil d'Apple? Ces petits accessoires sont devenus au fil des mois un vrai phénomène de société tout autour du monde.La version proposée par Amazon est la dernière en date et inclut un boitier de charge sans fil, pour faciliter la recharge des écouteurs. Ces derniers offrent une autonomie de 5 heures d'écoute et 3 heures de conversation, et les AirPods 2ème génération intègrent également la commande « Dis Siri » pour piloter l'iPhone à la voix, sans le sortir de votre sac.Quittons Apple pour, qui vous propose son casque Bluetooth. Le modèle offre, et c'est une fonctionnalité qui fait toute la différence, un système de réduction de bruit active. Il vous isole complètement des sons ambiants, pour ne profiter que de votre musique. Idéal sur une plage bondée pour ne pas sortir de vote bulle de musique.La marque vante un son haute fidélité, mais également son dispositif de charge rapide, qui offrent 2H de musique en seulement 5 minutes et 30 heures avec une recharge complète.Musique toujours mais cette fois avec le(appelé plus simplement QC35) conçu par la marque américaine. Là encore ce casque est une vraie référence et propose une réduction de bruit active sans cesse imitée et jamais égalée.Le casque propose également un son riche en basses et très agréable, une autonomie de plus de 20 en Bluetooth et 40 heures en filaire, ainsi que la possibilité de paramétrer votre assistant vocal du moment, Amazon Alexa ou Google Assistant.Enfin, il faut bien penser à stocker ses photos et vidéos de vacances pour éviter de saturer la mémoire de son téléphone. Ladeest là pour ça.Elle offre immédiatement 128 Go de stockage à insérer dans l'appareil de son choix. La vitesse de transfert est de 100 Mo/s pour décharger votre appareil photo ou votre caméra en quelques secondes seulement.Avec tous ces appareils, vous êtes désormais prêts à partir l'esprit serein, équipés des meilleurs appareils du moment pour immortaliser vos souvenirs et vous faire passer d'agréables vacances sous le signe de la tech !