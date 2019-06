🔥 Soldes : Apple AirPods avec boîtier de charge en promo chez Amazon !

Apple AirPods : des écouteurs sans fil intelligents

Près de 20 euros d'économies sur l'achat des AirPods

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesCette paire d' écouteurs sans fil intelligents est destinée à être utilisée avec un iPhone ou un iPad mais pas seulement. Ils se connectent en mode Bluetooth, et permettent d'écouter de la musique en stéréo, de passer ou recevoir des appels, ou encore utiliser l'assistant vocal Siri.L'autonomie est de 5 heures en mode écoute de musique, et de 3 heures en appel. Le boîtier de charge ajoute jusqu'à 24h d'autonomie. Le poids des écouteurs est de 4 grammes chacun, et le boîtier de rangement pèse 38 grammes.Après énuméré les principales caractéristiques des écouteurs, revenons-en au prix. Les AirPods sont vendus à 159,99 € au lieu de 179€ ; soit près de 20€ d'économies réalisées. Apple propose deux ans de garantie pour les AirPods.La livraison est gratuite à domicile ou en point retrait, en fonction de vos disponibilités.