🔥 Soldes : GPU EVGA GeForce GTX 1070Ti à 431,99€ au lieu de 494€

EVGA GeForce GTX 1070Ti : près de 65€ de remise

À lire aussi : Carte graphique, notre comparatif

Une carte idéale pour les joueurs !

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesPour découvrir cette offre, c'est chez Amazon France qu'il faudra se rendre. Le site marchand propose en effet, le temps des soldes, de découvrir la GeForce GTX 1070Ti à 431,99€ au lieu de 494€ habituellement. Une petite ristourne de près de 65 euros qui est toujours bonne à saisir !L'offre est valable durant toute la période des soldes, dans la limite des 74 stocks disponibles et mis à disposition par le site marchand.Après avoir évoqué l'offre promotionnelle, revenons-en aux caractéristiques principales de la carte graphique.La EVGA GeForce GTX 1070Ti est dotée de 2432 coeurs CUDA, de 8 Go de mémoire GDDR5 et affiche surtout une fréquence à 1607 MHz. Idéale pour les gamers, la carte graphique a été conçue pour profiter des jeux avec toutes les options graphiques activées en Full HD.Côté connectique, on retrouvera 3 DisplayPort 1.4, 1 DVI-D Dual-Link et 1 HDMI 2.0b.