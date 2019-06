🔥 Soldes : SSD interne Silicon Power 1 To à 93,49 € au lieu de 129,90€

SSD interne Silicon Power : petit prix, maxi performance

Vos données en sécurité

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesAvec ce SSD interne de 1 To vous bénéficiez de plus de 25% de réduction ou plus précisément de 36,41 euros d'économie. Vous pourrez ainsi conserver de nombreux films, livres numériques, photos, logiciels... enfin toutes les données et fichiers importants que vous souhaitez garder bien au chaud près de vous. Le SSD est un système moderne ultra rapide qui convoque et ouvre les données en un rien de temps. Ne tardez pas pour vous le procurer, il ne reste déjà plus que quelques produits en réserve. Et comme d'habitude, consulter bien le détail des paiement, garantie et du délai de livraison.Le SSD interne Silicon Power est d'une performance assez redoutable grâce à la technologie 3D NAND flash, que vient compléter le Boost de performance qui permet d'accélérer encore le temps de démarrage et le chargement de l'application. Si l'inconvénient du SSD est son degré d'usure plus rapide, le Silicon Power se classe parmi les bons élèves avec sa technologie de cache SLC. Pas d'inquiétude à avoir concernant la transmission de vos données les plus sensibles, le SSD Silicon Power est armé de Bad Block Management, TRIM command, Garbage Collection, S.M.A.R.T. monitoring system et également de ECC technology (Error Checking & Correction).L'appareil de seulement 7 mm est adapté pour les Ultrabooks et convient également aux très petits ultra-Slim Notebooks. Vous pourrez ainsi l'utiliser sur vos différents appareils sans problème. Pour garantir sa fiabilité et protéger l'appareil, il est antichoc et résiste très bien aux vibrations.Pour éviter de perdre vos données les plus importantes, pensez toujours à les stocker sur plusieurs appareils différents !