🔥 Soldes 2019 : Apple iPad mini 4 128 Go Wifi + Cellulaire à 449€ au lieu de 569€

Mini format, maxi puissance

L'iPad le plus nomade proposé par Apple

Retrouvez tous les bons plans Darty pour lesOn ne présente plus l'iPad mini. Cette déclinaison de la tablette d'Apple au format 7 pouces est un produit fort apprécié des clients de la marque à la Pomme. Sa taille réduite la rend bien plus pratique à utiliser durant plusieurs heures et elle conserve les performances de sa grande soeur, pour consulter tous ses médias, travailler ou jouer tout au long de la journée.L'iPad mini 4 propose un processeur A8 et tourne sous iOS 12, la dernière version en date du système d'exploitation phare d'Apple. Pour le stockage, Apple a intégré 128 Go de mémoire flash, afin de pouvoir télécharger n'importe quelle application présente sur l'App Store, mais également des films ou des séries sur vos plateformes préférées.L'appareil est bien évidemment équipée d'une puce Wi-Fi mais également d'une connexion cellulaire. Il suffit de joindre un abonnement dédié chez votre opérateur pour profiter des dizaines de services rendus par l'iPad mini où que vous vous trouviez. Idéal pour partir en voyage mais également pour un déplacement professionnel et resté connecté en permanence.Cet indispensable de votre vie quotidienne est désormais proposé à prix réduit. Darty met en vente durant les Soldes 2019 cet appareil à seulement 449€ au lieu de 569,00€ en temps normal. Il est temps de craquer pour cet tablette aussi pratique qu'abordable !