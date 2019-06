🔥 Soldes 2019 : Barre de son Philips à 99,99€ au lieu de 149,99€

Un son puissant pour votre téléviseur

33% de remise immédiate sur l'achat de la barre de son

Retrouvez tous les bons plans Darty pour lesLa barre de son PHILIPS HTL1193B/98 vous permet d'offrir à votre téléviseur un son Surround virtuel puissant, avec un seul câble ! Vous pouvez profiter d'une belle qualité sonore pour vos films et pour la musique enregistrée sur vos appareils, grâce à la connexion Music iLink MP3.Ecoutez vos fichiers MP3/WMA directement sur vos périphériques USB portables. La technologie Bluetooth autorise toute enceinte compatible Bluetooth de diffuser la musique de n'importe quel smartphone, tablette ou même ordinateur portable.La barre de son dispose d'une entrée audio qui vous permet d'écouter facilement la musique stockée sur votre iPod/iPhone/iPad, lecteur MP3 ou ordinateur par une simple connexion à votre Home cinéma.D'une puissance totale de 80 Watts, l'appareil mesure 85 cm de large et possède un tuner FM digital.Passons à l'offre promotionnelle du produit. Vendue à 149,99 € avant les soldes, la Philips HTL1193B/98 voit son prix baisser à 99,99 €.Il n'y a pas de frais de port supplémentaires, le produit est garanti 2 ans et vous disposez de 15 jours pour changer d'avis.Enfin, grâce à l'achat de la barre, vous bénéficiez de 3 mois d'abonnement Deezer Premium+ offerts. À la validation de votre commande, vous recevrez par email un code d'activation de votre offre Deezer Premium.