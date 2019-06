🔥 Soldes 2019 : PC portable HP 15" 15-da0023nf à 269€ au lieu de 399€

Profitez d'une réduction sur le HP 15-da0023nf !

Un point sur les caractéristiques du PC portable

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesActuellement, le site français d'Amazon permet à ses clients de profiter d'une réduction de 33% sur l'achat du HP 15-da0023nf. Le PC portable est en effet disponible à à 269€ au lieu de 399€. Inutile d'ajouter un code promo puisque la remise se fait automatiquement après avoir ajouté l'article au panier.Il n'y a aucun frais de port supplémentaires si la livraison à domicile ou en point relais a été choisie.Les caractéristiques du PC portable vont plaire à pas mal de monde. Le laptop est notamment équipé d'un écran HD de 15,6 pouces (avec une résolution de 1 366 x 768 px), d'un processeur Intel PentiumSilver N5000 (1,1 GHz de fréquence de base, jusqu'à 2,7 GHz de fréquence de rafale, 4Mo de mémoire cache, 4 cœurs), de 4 Go de RAM, de 500 Go en HDD et d'une carte graphique Intel UHD 605.Côté interfaces, l'appareil dispose de 2 ports USB 3.1, d'un port USB 2.0 et d'un port HDMI. Il tourne sous le système d'exploitation Windows 10 Home. Le PC possède une garantie de 1 an.