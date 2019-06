🔥 Soldes 2019 : Samsung Disque SSD Interne - 860 QVO - 1To + Adaptateur SSD / HDD à 89,99€

Un SSD fiable et rapide

Un adaptateur SSD / HDD offert

Retrouvez tous les bons plans Cdiscount pour lesOn ne le présente plus, le SSD Samsung 860 QVO est l'une des références sur le marché des Solid State Drive. Autant plébiscité pour ses performances et sa qualité de fabrication, ce SSD signé Samsung est aujourd'hui proposé dans sa version de 1 To, un espace de stockage largement raisonnable qui vous permettra de faire tourner et de démarrer jeux, logiciels et autres systèmes d'exploitation en un éclair.Équipé d'une puce de mémoire NAND 3D QLC 4 Bits gérée par un contrôleur MJX, ainsi que d'une mémoire cache composée de 1 Go de LPDDR4, le SSD Samsung 860 QVO revendique des débits en écriture de 520 Mo/s, contre 550 Mo/s en lecture. Autrement dit, des performances tout à fait satisfaisantes !Avec ce disque dur SSD de 2.5 pouces, qui s'adapte aussi bien à un ordinateur portable qu'à un PC de bureau, Amazon propose un kit complet qui vous permettra d'installer deux disques SSD de 2.5 dans des baies 3.5. Un équipement parfait si vous ne disposez plus d'espace supplémentaire pour accueillir un ou deux nouveaux disques SSD dans votre tour.Le tout est garanti 3 ans et disponible en ce début de soldes d'été pour seulement 89,99 € au lieu de 125,63 €, une aubaine à ne pas louper !