Rakuten casse les prix sur le Samsung Galaxy A51 128 Go

Nous partons chez Rakuten pour bénéficier de cette remise sur cet excellent téléphone. La livraison à domicile en France sera effectuée gratuitement sous 5 à 8 jours. Au moment de l'achat, vous recevrez une remise de 23,96€ qui sera utilisable sur un prochain panier. Le paiement en plusieurs fois est bien évidemment d'actualité. Pour ce qui est de la garantie, elle est logiquement valable pendant deux ans.

Le Samsung Galaxy A51 propose un écran Super AMOLED Plus de très grande qualité. La dalle possède une diagonale de 6,5 pouces avec une définition en 2400 x 1080 pixels. Le smartphone de la marque sud-coréenne embarque un processeur Exynos 9611 avec 4 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go (extensible jusqu'à 512 Go via microSD).

Les performances sont donc correctes puisqu'elles offrent une bonne fluidité sur l'interface et entre les applications. Les jeux basiques tournent eux aussi très bien mais des concessions devront être faites sur le rendu des titres les plus gourmands en ressources.