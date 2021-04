Club R Days : sélection de 5 produits high-tech en promotion chez Rakuten

Enfin, terminons notre sélection avec ce pack Xiaomi composé du smartphone Redmi Note 9 et du bracelet connecté Mi Band 4C. L'ensemble est à 169 euros, avec 16,90 euros offerts en Rakuten Points.

Le Redmi Note 9 est considéré comme un smartphone d'entrée de gamme qui est équipé d'un écran LCD IPS de 6,53 pouces, d'un processeur MediaTek Helio G85 octo-core, d'une mémoire vive de 3 Go de RAM, d'un espace de stockage de 64 Go (extensible jusqu'à 512 Go via microSD) et d'une batterie de 5020 mAh. Le tout tourne sous le système d'exploitation mobile Android. La partie photo est composée d'un quadruple capteur arrière de 48 + 8 + 2 + 2 MP et d'un capteur frontal de 13 MP.

Quant au Mi Band 4C, le bracelet connecté possède un écran en couleur et une autonomie en veille jusqu'à 14 jours. Il embarque diverses fonctionnalités comme le nombre de pas, la distance parcourue et l'accélomètre