Retrouvez la console Nintendo Switch Lite à moins de 200€ chez Rakuten

C'est Rakuten qui se charge de l'hébergement de cette bonne affaire à ne surtout pas manquer ! La livraison à domicile en recommandé sera effectuée gratuitement pour tous les acheteurs en France. De plus, le paiement en quatre ou cinq fois pourra être choisi par vos soins si nécessaire. La garantie de la console est valable pendant deux ans.

La Nintendo Switch Lite est une version un peu particulière de la dernière console en date du constructeur japonais. Plus abordable, elle se contente d'offrir une expérience de jeu en mode portable. En effet, elle ne peut être connectée à un téléviseur et les manettes Joy-Con ne sont plus détachables. Mais il y a de vrais avantages comme un design bien plus fin et léger ou encore l'autonomie de la batterie embarquée revue à la hausse.

Notons aussi la conception solide de la machine qui bénéficie au passage d'une prise en main exemplaire. Elle est donc parfaitement adaptée à un public plus jeune.