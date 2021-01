Profitez d'un code promo pour obtenir le Xiaomi Mi 10T Pro chez Rakuten

Après avoir évoqué l'offre de Rakuten, faisons désormais un focus sur le Xiaomi Mi 10T Pro.

Dévoilé en même temps que le Mi 10T et le Mi 10T Lite, le Mi 10T Pro est considéré comme un smartphone milieu de gamme. Compatible 5G, le téléphone embarque notamment un processeur Snapdragon 865.

Il est aussi doté d'un écran FHD+ de 6,6 pouces (définition 2340 x 1080 pixels), d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go (non extensible) et d'une batterie de 5 000 mAh compatible charge rapide. L'ensemble tourne sous le système d'exploitation mobile Android 10.

La partie photo se compose d'un capteur principal de 108 + 13 + 2 + 2 MP et d'un capteur frontal de 20 MP.