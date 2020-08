Soldes : la tablette Samsung Galaxy Tab S5E à moins de 380€

Rakuten est aux commandes de cette bonne affaire mise en ligne par l'enseigne CoolElement. La livraison à domicile est gratuite. Elle sera effectuée sous 4 à 7 jours ouvrables. Vous pouvez également choisir de payer en plusieurs fois pour ne pas trop impacter votre budget en ce mois d'août. Autre bonne nouvelle, vous recevrez une remise de 18,80€ utilisable sur un futur panier chez Rakuten. Enfin, la garantie constructeur est valable pendant deux ans.

Cette tablette tactile Samsung Galaxy Tab S5e est dotée d'un superbe écran Super AMOLED de 10,5 pouces avec une définition atteignant 2560 x 1600 pixels. Il affichera parfaitement tout votre contenu pour vous en faire profiter dans des conditions optimales. C'est le véritable point fort de ce modèle.

Ensuite, nous retrouvons un processeur Snapdragon 670 épaulé par 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go (extensible jusqu'à 1 To via microSD). Une configuration suffisante pour naviguer sur l'interface et internet en toute tranquillité.