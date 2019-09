🔥 Happy Hour High-Tech : les meilleures offres Rakuten du jour ce lundi

Une opération Rakuten

4 Smartphones haut de gamme

Tout d'abord évoquons les modalités de la plateforme Rakuten. Il faut savoir que les 4 offres qui vont suivre sont présentées par des vendeurs tiers et que l'expédition peut donc être longue et les produits peuvent venir de pays situés en dehors de l'Union Européenne. Cela signifie que la facture peut être exempt de TVA, ce qui permet de proposer des prix exceptionnels, auxquels s'ajoutent parfois des frais supplémentaires à la douane.Ces frais sont relativement rares mais vérifiez bien les modalités du vendeur qui vous intéresse avant et faites votre choix en toute connaissance de cause. Notez également qu'il faudra vous créer un compte Club R gratuit afin de profiter de bons d'achat à dépenser plus tard sur Rakuten.Notre premier produit est donc le Oneplus 7 256 Go proposé à 391,99€ au lieu de 479€. Pendant la période de promotion, vous pourrez bénéficier de 78,40€ en bons d'achat Rakuten, ce qui est loin d'être négligeable et en fait une offre extrêmement intéressante. Nous avons déjà testé ce modèle en profondeur, vous pouvez retrouver ce test à cette adresse . Pour faire court, le smartphone est équipé d'un écran Oled de 6,4 pouces, d'un Snapdragon 855 et d'une batterie de 3700 mAh.Notre second produit du jour est le P30 Pro, dernier flagship de chez Huawei. Il est vendu à 679€ au lieu de 711€ et la promotion vous permettra de récupérer 136€ en bons d'achat. Nous avons également testé en profondeur ce modèle, vous pouvez retrouver le test à cette adresse . Ce smartphone est tout simplement excellent, il dispose d'un écran AMOLED incurvé de 6,47 pouces affichant une définition de 2340 x 1080 pixels. Le processeur Kirin 980 est alimenté par une énorme batterie de 4200 mAh qui lui donne une très bonne autonomie.Place à notre 3ème produit : le Xiaomi Mi 9T. Vous commencez a connaitre la musique, on l'a testé, voici le lien . Il est disponible au prix de 268€ et vous permettra de gagner 53,78€ suite à votre achat. Ce modèle se démarque par son rapport qualité/prix, en effet malgré son prix relativement peu élevé, il affiche des caractéristiques et une architecture digne des plus grands. Cette version de 64 Go conviendra à la majorité des usages et vous ne vous sentirez pas limité avec.Pour notre dernier produit on retourne chez Huawei, avec le Mate 20 cette fois-ci. Celui-ci est proposé à 329,99€ au lieu de 346€ et vous pourrez bénéficier d'un crédit de 66€ en bon d'achat Rakuten. Ce smartphone est équipé d'un écran 6,53 pouces d'une définition de 2240 x 1080 pixels, d'un processeur Kirin 980 ainsi que d'une batterie de 4000 mAh. Côté photo, nous avons un triple capteur arrière de 24 Mpx et un capteur avant de 16 Mpx, de quoi déjà faire de jolis clichés. La smartphone présente également 6 Go de ram et deux emplacement SIM.Voici qui clôture notre sélection, maintenant c'est à vous de jouer.