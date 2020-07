La trottinette électrique Xiaomi M365 soldée à moins de 300€ chez Rakuten avec un code !

La Xiaomi M365 est a été conçue pour ceux et celles qui souhaitent laisser leur voiture au garage au profit d'un moyen de transport plus pratique et surtout plus écologique.



Cette trottinette électrique du constructeur chinois respecte la limitation avec une vitesse maximale à 25 km/h. Elle peut accueillir une personne jusqu'à 100 kg et dispose d'une autonomie maximale de 30 km (pour un temps de charge à 5 heures).



D'un poids de 12,5 kg, elle est aussi équipée de deux pneus de 8,5 pouces, d'un moteur d'une puissance de 250 W, d'un régulateur de vitesse, de feux arrière rouges et d'un double système de freinage à l'avant et à l'arrière.