French Days : 5 trottinettes électriques à prix complètement cassé

Voici une sélection très estivale. En effet, les grands sites spécialisés dans la vente en ligne ont décidé de baisser leurs prix sur les trottinettes électriques. Un bon moyen de vous équiper comme il se doit pour l'été.

Sortez votre trottinette électrique pour l'été

Nous avons déniché des grosses promotions aux quatre coins du web du côté des meilleures trottinettes électriques du marché. Ce moyen de locomotion vous simplifiera la vie si vous habitez dans une grande ville. Dans cet article, vous trouverez des exemplaires pour tous les budgets et à la fois pour les habitués comme pour les débutants. Nous détaillerons les spécificités principales de chaque modèle ci-dessous. Pour les besoins de cette sélection, nous nous sommes rendus dans les rayons virtuels de plusieurs e-commerçants. Vous trouverez donc des réductions valables sur Rakuten, Cdiscount ou encore "Acheter sur Google". Nous vous encourageons à bien consulter chaque page pour prendre connaissance des modalités de paiement et de livraison. Les marques Xiaomi, GO RIDE, Neoride et Revoe sont représentées dans cet article. Sans plus attendre, voici les produits concernés.

Les 5 trottinettes électriques en promo

Commençons avec la trottinette Xiaomi M365 Pro vendue à 404,10€ avec Acheter sur Google. Pensez à utiliser le code qui va suivre pour activer la promotion : FRENCHDAYSMAI20. Ce modèle permet d'atteindre une vitesse maximale de 25 km/h et dispose d'une autonomie d'environ 45 kilomètres.

Il s'agit donc d'une trottinette plutôt endurante et rapide. Elle est également pourvue d'un indicateur LED pour la batterie qui se rechargera en un peu plus de huit heures. Enfin, cet exemplaire résistera sans souci aux éclaboussures et pourra supporter un poids maximal de 100 kg.

Passons à présent à la trottinette Xiaomi M365 qui est commercialisée à 310,50€ toujours via Acheter sur Google et en utilisant le code mentionné précédemment. Contrairement au modèle précédent, celui-ci est destiné aux utilisateurs qui débutent. En effet, il peut toujours aller jusqu'à 25 km/h mais seulement sur une distance de 30 kilomètres.

Le moteur est également moins puissant avec ses 250 W au lieu de 300 W pour la M365 Pro. Sinon, les autres caractéristiques sont assez similaires. La batterie est protégée par de nombreuses sécurités qui éviteront les surcharges et les décharges intempestives. C'est une excellente trottinette !

Poursuivons notre route en évoquant le cas de la trottinette électrique GO RIDE 80PRO Night Edition à 193,99€ chez Cdiscount. Son moteur 350 W offre une vitesse de pointe de 25 km/h et une autonomie de 25 kilomètres. Elle possède des pneus 8 pouces, un double système de freinage et même un écran qui affichera toutes les informations importantes.

Le véritable intérêt ce produit vient du fait qu'il a été pensé pour être utilisé de nuit. En plus des feux avant et arrière, quatre autres feux latéraux ont été ajoutés pour indiquer votre présence. Elle est également pliable, étanche et embarque trois vitesse différentes (économique, normal et sport).

Voici la trottinette électrique Neobot 2.0 de Neoride avec son sac de transport à 269,99€ chez Cdiscount. Sa vitesse est une nouvelle fois de 25 km/h, ce qui en fait un exemplaire performant. L'armature est très robuste puisqu'elle peut supporter un poids maximal de 120 kg. Mais ce n'est pas tout.

Ainsi, la Neobot 2.0 est facilement transportable puisqu'elle est pliable. Elle est également équipée d'une béquille, d'un grip anti-dérapant, d'un garde boue avant et arrière ou encore de LED multicolores sous son plateau. Elle répondra parfaitement à toutes vos sollicitations.

Terminons la sélection sur cette trottinette électrique Revoe Street Motion à 179€ sur Rakuten. Ce dernier modèle est vraiment idéal pour les débutants qui veulent commencer en douceur. C'est pour cela que la vitesse maximale est de seulement 20 km/h et l'autonomie de 15 kilomètres. Elle est vraiment réservée aux utilisateurs occasionnels. Mais le moteur de 250 W tient bien la route !

Pour le reste, sachez que trois vitesses différentes sont de la partie, tout comme un écran LCD, une béquille et un guidon réglable. Enfin, la charge supportée est de 100 kg.