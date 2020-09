Bon plan Apple : l'iPad Pro 11" (2020) 128 Go sous les 800€ pour les French Days

L'énorme attrait de l'iPad Pro par rapport à ses concurrents reste iPad OS, son système d'exploitation propriétaire et bien entendu l'App Store qui regroupe des centaines de milliers de logiciels adaptés au format et aux capacités de l'appareil. Quelque que soit votre profession ou vos hobbies, il y a une app pour cela, parfaitement optimisée pour l'iPad Pro et qui vous fera travailler plus rapidement et plus efficacement que sur un PC traditionnel.