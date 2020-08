Belle baisse de prix sur la manette sans fil Xbox One avant la rentrée !

Cette manette sans fil Xbox disposant d'un design gris clair avec des touches de vert est équipée de poignées antidérapantes et de la technologie Bluetooth pour jouer sur PC, ordinateurs portables et appareils mobiles tournant sous le système d'exploitation Windows 10.



Compatible avec la Xbox One X, la Xbox One S et la Xbox One, la manette mesure 17,5 x 17,7 x 7,3 cm et affiche un poids d'environ 500 grammes.