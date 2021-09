Nintendo Switch : où acheter la console suite à la nouvelle baisse de prix en France ?

Enfin, il faut savoir que la Nintendo Switch OLED fera clairement figure d'offre premium pour les joueurs souhaitant bénéficier d'une expérience de jeu plus poussée. En baissant le prix de la Switch (2019), la marque divise plus distinctement sa gamme. Avec d'un côté un produit à destination d'un jeune public (la Switch Lite), de l'autre un appareil polyvalent pour jouer dans le salon ou à l'extérieur (la Switch de base) et pour finir une version plus onéreuse qui vise précisément les joueurs chevronnés et exigeants (Switch OLED). Bref, c'est à vous de choisir !