Nintendo Switch OLED : où précommander la nouvelle console au meilleur prix ?

Parmi les nouveautés de cette Nintendo Switch, nous retrouvons un bel écran OLED de 7 pouces. Il sera capable de diffuser des couleurs plus intenses et des contrastes plus prononcés. Le tout afin d'obtenir une meilleure expérience de jeu en mode portable. De plus, les bordures autour de l'écran ont été drastiquement réduites. Autre bon point, les haut-parleurs intégrés profitent désormais d'un rendu audio amélioré pour vous immerger plus en profondeur dans l'action. Pour jouer sur une table, un support ajustable a été équipé à cette Switch. L'angle de vue pourra ainsi être optimisé selon vos préférences.

Continuons avec les bonnes nouvelles car à présent, la Nintendo Switch OLED bénéficie d'une mémoire interne de 64 Go pour accueillir tous vos jeux, captures d'écran et sauvegardes. Quant à la station d'accueil, elle comprend deux ports USB mais aussi un Ethernet. Celui-ci apportera une meilleure stabilité à votre connexion internet pendant une partie. Notez que le pack n'inclut pas de jeux.