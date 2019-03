🔥 Bon plan : Pack Console Nintendo Switch + 4 jeux à 359,99€ au lieu de 499,95€

Participer à des courses, danser...

... jouer au foot et se battre dans un manga !

Dans ce bundle imposant, vous retrouverez donc la fameuse console Nintendo Switch Néon. Cette appellation vient de la couleurs de ses Joy-Con (les manettes) puisque l'un est bleu et l'autre rouge. Rappelons rapidement les caractéristiques principales de la machine qui est composée d'un écran tactile auquel les deux manettes viennent s'attacher, vous permettant ainsi de jouer n'importe où. Vous pouvez également la placer dans le dock afin de jouer directement sur votre télévision.Ainsi, comme nous l'avons précisé plus haut, quatre jeux sont compris dans ce pack. Notez qu'il s'agit de quatre copies physiques et non de codes de téléchargement. L'éditeur français Ubisoft est très présent puisque nous retrouvonsetdans cette offre. Le premier vous invitera vous et vos amis à danser sur plus d'une quarantaine de chansons et jusqu'à plus de 400 morceaux sont disponibles en passant par l'abonnement Just Dance Unlimited. Le second jeu est tout récent et vous permet de participer à des compétitions de moto aux quatre coins du monde dans une ambiance déjantée !Ensuite, c'est le très populairequi figure sur la liste. Vous l'aurez compris, il s'agit de la simulation de foot d'Electronic Arts. Il est possible de jouer avec des amis en ligne comme en local, de mener votre propre carrière de joueur ou de manager ou encore de participer à une multitude de défis. Enfin, le jeu de combatest le dernier à figurer dans ce pack. Avec ses graphismes fidèles à l'animé, son casting imposant de combattants ou encore sa mise en scène spectaculaire, il s'est rapidement imposé comme une référence du genre.Vous économiserez donc jusqu'à 140€ via cette offre. Vous pouvez récupérer votre commande gratuitement en magasin ou bien être livré à domicile pour 4€ supplémentaires. La garantie de la Nintendo Switch est valable pendant deux ans. Pour terminer, précisons que vous pouvez payer en trois fois.