En direct du Black Friday week-end : forfait Free mobile 50 Go à 9,99€ dispo jusqu'au 3/12

50 Go à moins de 10€, what else?

Idéal pour les déplacements à l'étranger

Découvrons immédiatement ce forfait ! Tout d'abord il s'agit d'une offre dit sans engagement, ce qui vous permettra de résilier à tout moment, surtout que le tarif basculera à 19,99€ par mois après une première année d'abonnement. Cette formule vous octroiera les appels illimités vers les mobiles comme les fixes de France métropolitaine ainsi que dans les DOM (hors Mayotte). De même pour les SMS, en revanche vos MMS seront illimités à la France métropolitaine. Coté data, on parle d'une enveloppe de 50 Go d'internet mobile utilisable sur le réseau 4G+ de l'opérateur.Rappelons à nouveau que cette offre est disponible du 27/11/2019 au 03/12/2019 pour toute nouvelle souscription à Free, et réservée seulement aux personnes n'ayant pas été abonné auparavant (30 jours) chez l'opérateur.En plus d'être particulièrement complet, le forfait Free mobile 50 Go vous offre les appels, SMS et MMS en illimité si vous êtes en Europe ou dans les DOM. Chaque mois, vous aurez le droit à 4G Go de data utilisable chez un des partenaires locaux du trublion des telecom. Notez aussi que le réseau FreeWifi sera disponible en illimité en France dans cette formule. Pour couronner le tout, Youboox One (option de librairie en ligne) est toujours bien présente jusqu'au 31 janvier 2020. Alors qu'attendez vous?