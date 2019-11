Vente privée Free : un forfait Free 100 Go à 9,99€/mois et un smartphone offert !

Un smartphone Nokia 3.2 offert avec un forfait Free 100 Go

Free 100 Go : une offre complète qui vaut le détour !

100 Go d'internet en 4G/4G+ et 3G, avec mobile 4G/4G+ (débit réduit au-delà)

Appels illimités vers les mobiles et fixes de France métropolitaine, vers les mobiles Etats-Unis, Canada, Alaska, Hawaï, Chine et DOM

SMS illimités vers la France métropolitaine et les DOM

MMS illimités vers la France métropolitaine Free WiFi illimité

Appels, SMS, MMS illimités depuis Europe et DOM vers les fixes et mobiles d'Europe, des DOM et de France métropolitaine et depuis les Etats-Unis, Canada, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande et Israël vers les fixes et mobiles du même pays et de France métropolitaine.

Internet 25 Go/mois depuis Europe, DOM, Suisse, Guernesey, Jersey, Ile de Man, Etats-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Algérie, Tunisie, Israël, Turquie, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, Inde, Malaisie, Thaïlande, Sri Lanka, Bangladesh, Russie, Ukraine, Serbie, Monténégro, Biélorussie, Macédoine, Arménie, Géorgie, Kazakhstan, Pakistan, Ouzbékistan et Chine

Free mobile est habitué des ventes privées. L'opérateur trublion cherche toujours à bousculer le marché mobile et proposer des prix toujours plus bas à ses clients. Pour le Black Friday, il fallait s'attendre à ce que Free mobile ne passe pas à côté d'un bon coup !Après de longues heures d'attente, on sait donc finalement ce qui se cache derrière cette nouvelle vente privée Free mobile sur le site Veepee. Ainsi, l'opérateur mobile vous offre un smartphone Nokia 3.2 pour toute souscription à un abonnement Free 100 Go pour 9,99€ par mois. Un joli cadeau de la part de Free peu avant les fêtes de fin d'année ! Rappelons que ce smartphone représente un cadeau d'une valeur de 149€ tout de même.Pour profiter de cette offre, il vous faudra avant tout créer un compte gratuitement sur le site de ventes privées Veepee, si vous n'êtes pas déjà membre. Cette vente privée est disponible jusqu'au 30/11 à 6h. Si vous êtes intéressé, ne perdez pas trop de temps avant de vous décider.Si cette offre peut séduire avec son Nokia 3.2 offert, son intérêt réside aussi dans le forfait qui l'accompagne. On parle donc ici du forfait Free 100 Go à 9,99€ par mois la première année. Après 12 mois d'abonnement, le prix forfait passera automatiquement à 19,99€ par mois. Notez que cette offre implique un engagement de 24 mois.Pour ce tarif, Free vous propose en France métropolitaine :Depuis l'étranger et DOM :Enfin, vous pourrez profiter de l'option Youboox One jusqu'au 31 janvier 2020.N'oubliez pas, pour bénéficier de cette offre, il vous faudra créer un compte gratuitement sur le site de ventes privées Veepee.