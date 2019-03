🔥 Pack Fnac Microsoft Surface Pro 6 + clavier + souris + stylet + 1 an Office 365 à 1499,99€

La surface qu'il vous faut !

Faisons donc un petit tour pour voir ce que ce beau pack a dans le ventre. À son ouverture, vous trouverez une Microsoft Surface Pro 6 avec un écran PixelSense tactile de 12,3 pouces avec une définition de 2736 x 1834 pixels. Le Notebook embarque un processeur Intel Core i5 de 8ème génération ainsi qu'une carte graphique Intel HD Graphics 620. Le tout fonctionne avec le système d'exploitation Windows 10 Édition Famille 64 bits et le portable a droit à 8 Go de RAM et à un SSD d'une capacité de 256 Go.Pour le reste, vous pourrez profiter d'une autonomie maximale d'environ 13h30, d'une webcam avant 5 mégapixels, d'une autre à l'arrière avec 8 mégapixels, d'un port USB 3.0 et d'un mini DisplayPort. C'est donc un modèle très complet, léger et agréable à utiliser. Il est très simple à prendre en main et quelques accessoires viendront vous simplifier la vie.Ainsi, le pack comprend un clavier Type Cover noir, une souris Arc platine, un stylet ainsi qu'un abonnement d'un an à Office 365 Famille. Cet abonnement peut accueillir jusqu'à six utilisateurs sur PC comme sur Mac.Pour terminer, précisons que l'article sera mis en vente dès le 7 février et que la livraison est gratuite. Vous pourrez également retirer le pack dans un magasin Fnac le plus proche de chez vous. Le bon plan est valable dans la limite des stocks disponibles.