Repartez avec un chargeur sans-fil Samsung pour... 0€ !

C'est une offre dont on ne se lasse pas et qui cartonne à chaque fois : le chargeur à induction Samsung en promo à 20€ au lieu de 39,99€, aujourd'hui à l'occasion des French Days. Et une ODR d'une valeur similaire pour un remboursement intégral. Pour en profiter il faut remplir le dossier disponible ici et faire parvenir les documents demandés.

Le retrait se fait en magasin, donc n'hésitez pas à consulter la disponibilité dans celui qui est le plus proche de chez vous. Si c'est le cas vous pouvez aller le récupérer dans l'heure suivant votre commande. Il ne vous reste plus qu'à renvoyer l'ODR rapidement pour recevoir vos 20€ sous quelques semaines.