L'excellent Samsung Galaxy S20 FE à prix jamais vu pour les French Days

La version Fan Edition (FE) du Samsung Galaxy S20 fait de ce joli smartphone bleu un modèle de compétition qui séduit énormément. Et pour cause : il est tout simplement bardé d'atouts. Son écran irréprochable Super AMOLED de 6,5 pouces affiche une définition Full HD+ de 2400 x 1080 pixels pour un taux de rafraichissement de 120 Hz et une densité de pixels de 407 dpi. Il embarque un processeur Exynos 990 à Octa-Core gravé à 7 nm, dispose d'un espace de stockage interne de 128 Go et d'une mémoire vive de 6 Go.

Avec sa batterie d'une capacité de 4500 mAh, le smartphone sud-coréen peut tenir facilement plus d'une journée. La partie photo est tout à fait convaincante, l'appareil possédant un triple capteur arrière polyvalent ainsi qu'un objectif avant de 32 pixels qui travaille également très bien. D'un point de vue pratique, on notera qu'il bénéficie de la certification d'étanchéité IP68 et qu'il est assez léger.