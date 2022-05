Moins cher que des reconditionnés, les AirPods Pro 2021 sont à moins de 200€ !

Les AirPods Pro 2021 vous permettent en premier lieu de vous isoler lors de vos promenades, de vos déplacements et même au travail grâce au système de réduction de bruit active. Plusieurs micros intégrés aux écouteurs sans-fil écoutent le bruit ambiant et le réduisent sensiblement, pour vous permettre d'écouter votre musique et d'en apprécier toutes les subtilités sans être dérangé.

Les AirPods Pro 2021 sont également compatibles avec le format Audio Spatial d'Apple, soit le Dolby Atmos. Sur Apple Music ou via vos fichiers locaux, vous pouvez profiter d'un son à 360° qui révolutionne l'écoute de vos morceaux. En plus de cela, vous pouvez également utiliser les AirPods Pro pour vos films en Dolby Atmos et bénéficier d'un son immersif.

Pour la recharge, vous avez le choix entre un câble Lightning mais aussi la recharge sans-fil depuis n'importe quelle station d'accueil compatible. Les AirPods Pro sont aussi compatibles avec le chargeur MagSafe de votre iPhone pour une recharge encore plus rapide. L'autonomie des écouteurs est elle de 5H environ et 24H au total en les rechargeant plusieurs fois dans le boitier de rangement fourni.