Prix choc sur le Fire TV Stick Lite pour les French Days Amazon

L'Amazon Fire TV Stick Lite est le meilleur rapport qualité/prix proposé actuellement par Amazon pour vous permettre d'accéder à tous vos services de SVOD.

L'appareil est très compact et se branche sur l'un des ports HDMI de votre téléviseur. Une fois branché, vous ne le remarquerez plus, pas besoin de faire de la place sur votre meuble TV pour l'installer. Pour l'alimentation, un bloc secteur est également fourni dans la boite et il suffit d'une prise électrique pour lui fournir l'énergie nécessaire à son fonctionnement.

Une fois allumé, le Fire TV Stick Lite vous permet d'accéder à l'ensemble des grands acteurs du streaming video. Netflix, Amazon Prime video bien sur, mais aussi Disney+ ou encore myCanal ou YouTube, tous sont bien là pour vous permettre d'accéder à l'ensemble des films et séries que vous aimez mais aussi vos prochains coups de coeur.

Le Fire TV Stick Lite vous offre une qualité Full HD ainsi que le support du HDR pour des images plus éclatantes et plus de couleurs à l'écran. Côté son, la box TV est capable de vous proposer un signal Dolby Digital.

La télécommande fournie intègre enfin Alexa, l'assistant vocal d'Amazon. D'un seul appui sur le bouton dédié, vous pouvez demander à la voix, grâce au micro inclus dans l'accessoire, un programme précis, ouvrir une application ou encore rechercher des films pour enfants ou des comédies et vous laisser guider par les recommandations proposées par le service.