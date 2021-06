French Days tablette pas cher : Lenovo Tab P11 au meilleur prix jamais vu sur Amazon

Beaucoup d'entre nous ont troqué leur ordinateur personnel pour une tablette et cela peut se comprendre. Plus petite, plus légère, transportable facilement dans toutes les pièces, la tablette s'est imposée comme le premier appareil de consultation web dans un foyer.

La Lenovo Tab P11 a été clairement pensée avec tous ces usages en tête. Elle propose tout d'abord un écran très large de 11 pouces qui permet à tous de regarder de manière très confortable des vidéos sur YouTube, Netflix et autres mais aussi de naviguer sur le web comme si l'on était devant l'écran de son ordinateur. Pour le son Lenovo n'a pas transigé en intégrant quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos qui vous offrent un rendu très impressionnant pour vos différents programmes.

Cette tablette tourne sous Android et permet évidemment de télécharger l'ensemble des applications disponibles sur le Google Play Store, de la même manière que pour un smartphone. Un mode enfant est également paramétrable pour des sessions adaptées aux tout petits et un contrôle parental continu qui les protège des contenus inadaptés à leur jeune âge.

Pour faire fonctionner l'appareil Lenovo a fait le choix d'un processeur octo-core Qualcomm Snapdragon qui vous assure une navigation sans latences même après plusieurs jours d'utilisation. Le stockage est lui de 64 Go pour installer toutes vos applications et y déposer quelques unes de vos photos et vidéos personnelles.