French Days : écran PC AOC 24" à prix cassé sur Cdiscount

Cette offre est proposée par Cdiscount, qui assure une livraison gratuite en France Métropolitaine chez vous ou en point-relais sous deux jours ouvrés. Il est possible de payer en quatre fois, soit environ 25,60€ par mois. Le produit s'accompagne d'une garantie de trois ans.

Il s'agit donc d'un écran AOC 24" FHD disposant d'une dalle LCD à rétroéclairage LED proposant un taux de rafraîchissement à 75 Hz et d'un temps de réponse de 4 ms, avec un rapport de contraste dynamique 3 000:1 / 20 000 000:1. Des spécifications techniques relativement solides pour un écran principal ou secondaire, en somme.



L'écran intègre également de nombreuses technologies pour une utilisation confortable pour les yeux, comme le Flicker Free pour atténuer l'effet de déchirement de l'image, et le Low Blue Light pour filtrer la lumière bleue. Côté connectique, cet écran AOC intègre une prise VGA, une prise HDMI (avec câble inclus) et une prise casque