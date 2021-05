French Days : l'excellent OnePlus 8T chute à moins de 420€ avec ce code promo

Une fois n'est pas coutume, c'est AliExpress qui nous régale avec cette bonne affaire. Avant toute chose, pensez à utiliser le code suivant pour appliquer la remise immédiate de -18€ : FRMAY018. Sélectionnez bien la version "EU Silver" affichée à 429€ puis la France comme seul pays d'expédition. La livraison sera effectuée gratuitement dans les trois jours et une protection acheteur de 20 jours est de la partie. Elle permet d'obtenir un remboursement garanti si le produit final ne correspond pas à la description ou s'il arrive très tardivement chez vous.

Le OnePlus 8T est un smartphone équipé d'un écran OLED 6,55 pouces avec une définition en 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement à 120 Hz. Cette dalle est vraiment superbe ! Ajoutez à cela un processeur Snapdragon 865 compatible avec la 5G. Il est épaulé par 8 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. Le tout basé sur le système d'exploitation Android 11 et la surcouche Oxygen OS 11.

Cette configuration est donc extrêmement sérieuse. Le OnePlus 8T est un mobile puissant, capable de lancer n'importe quel jeu gourmand en ressources avec des graphismes 3D à fond ! Il est aussi très doué en multitâche au moment de faire tourner plusieurs applications simultanément. Aucun ralentissement ne nuira à votre expérience.