French Days : imprimante multifonction Epson Workforce WF-2860 à près de -50%

Poursuivons notre chemin en allant chez Cdiscount pour ce bon plan. Le site bordelais propose différentes modalités comme la livraison gratuite à domicile ou en point retrait et la possibilité de régler la commande en quatre fois (22,79€ lors de l'achat puis 22,78€ par échéance). Les adhérents Cdiscount à volonté (essai offert puis 29€/an) recevront leur article plus rapidement. La garantie est valable pendant deux ans. Maintenant, revenons sur les grandes qualités de cette imprimante.

La Epson Workforce WF-2860 a été conçue dans le but de convenir à un usage privé et professionnel. Elle est capable de réaliser des impressions recto-verso de manière automatique et peut même imprimer des documents en passant par une connexion Wi-Fi, Ethernet et depuis un mobile en utilisant l'application adéquate (ou via le bouton NFC). Les fonctions de numérisation mais aussi de photocopie et de fax sans fil sont prises en charge.

Quoi qu'il en soit, cette imprimante est très simple à utiliser et effectue des impressions de grande qualité sans forcément consommer trop d'encre. Ce modèle se veut donc assez économique dans ce domaine.