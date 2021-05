French Days : l'aspirateur sans fil Dreame T30 disponible en exclu chez AliExpress

C'est AliExpress qui héberge ce produit flambant neuf conçu par Xiaomi. Pensez à bien sélectionner la Belgique comme pays d'expédition pour recevoir votre commande sous 5 jours ouvrés et sans aucun frais de port. Une protection de l'acheteur valable pendant 20 jours est d'actualité. Durant cette période, vous aurez la possibilité de demander un remboursement sous certaines conditions (si le produit ne correspond pas à la description ou s'il est livré trop tardivement). La garantie de base est valable pendant deux ans.

L'aspirateur balai Dreame T30 est plus performant et surtout plus intelligent que les versions précédentes. Sa puissance d'aspiration atteint 190 AW pour un nettoyage en profondeur. Les débris mais aussi les poussières ne pourront lui résister. Les nouveaux conduits d'air permettent aussi une perte moindre sur l'aspiration et un refroidissement intelligent viendra préserver l'intégrité de la batterie.

Parmi les nouveautés, soulignons la présence d'un mode auto intelligent qui adaptera le niveau d'aspiration en fonction de la saleté détectée. Cette fonctionnalité est appréciable et le Dreame T30 en profitera sur toutes les surfaces. Que ce soit sur un sol dur ou un tapis, rien ne l'arrêtera ! Par ailleurs, la brosse anti-emmêlement fait en sorte que les poils ne puissent pas obstruer l'entrée du rouleau.