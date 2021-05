French Days : la barre de son Sony HT-ZF9 est 250€ moins chère chez Boulanger

La barre de son HT-ZF9 de Sony est également compatible Hi-Res pour les amateurs de musique. Vous pouvez streamer en Bluetooth vos titres musicaux les plus lourds et profiter d'un rendu exceptionnel des morceaux où chaque instrument, chaque voix et chaque souffle est à sa place. Google Assistant est également intégré pour se connecter à vos services musicaux préférés et vous apporter de nombreuses informations.